الكرملين يؤكد التحضير للقاء بوتين وأردوغان يوم الاثنين

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجري العمل على التحضير لعقد لقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي يوم الاثنين المقبل.

موسكو — سبوتنيك. وفي إجابة عن سؤال الصحفيين حول إمكانية لقاء الزعيمين في سوتشي يوم الاثنين، قال بيسكوف: "أجل، هذا اللقاء ممكن، نعم".

© Sputnik . Basel Shartouh الخارجية الألمانية: روسيا تلعب دورا رئيسيا في منع حدوث كارثة إنسانية في إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو ، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيجري محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل، لبحث قضية إدلب السورية.

واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، يوم الجمعة الماضي، أعمال القمة الثلاثية بين الرؤساء، الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، حول ملف الأزمة السورية، التي تكتسب أهمية كبيرة لمستقبل الملف السوري، وركز القادة على موضوع منطقة خفض التوتر في إدلب، مع التأكيد على أن السلطات السورية لديها الحق في بسط سيطرتها على محافظة إدلب وباقي مناطق البلاد الباقية في قبضة المسلحين، وضرورة العمل المتسق في إطار منصة أستانا بين الدول الضامنة لها، للإسهام في تسوية الأزمة السورية.

والجدير بالذكر أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.