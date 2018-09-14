لافروف: مباحثات منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي ومصر تبدأ قريبا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن المباحثات حول منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي ومصر والهند ستبدأ قريبا.

برلين- سبوتنيك. وقال لافروف، في كلمة أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي الألماني: "بالتعاون مع الشركاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يعمل وفقا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، أنشأنا أسواقا مشتركة للسلع والخدمات، ووفرنا الظروف اللازمة لحرية حركة رأس المال والقوى العاملة، ونعزز الاتصالات الخارجية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

كما ذكر الوزير الروسي، اليوم الجمعة، أن "منطقة تجارة حرة تعمل مع فيتنام، والمباحثات جارية لإبرام اتفاقيات مماثلة مع إسرائيل وصربيا وسنغافورة ودول آسيان الأخرى. قريبا سوف تبدأ مع مصر والهند. وقد وقعت اتفاقية مؤقتة مع إيران".