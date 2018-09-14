لافروف ينفي صحة الحديث عن هجوم الجيش السوري بدعم روسي على إدلب

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن التصريحات بشأن هجوم الجيش السوري على إدلب عار عن الصحة.

برلين — سبوتنيك. أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن التصريحات بشأن هجوم الجيش السوري على إدلب عار عن الصحة.

© AP Photo / Alexei Druzhinin بوتين قلق من نشاط الإرهابيين في إدلب

وقال لافروف في كلمة أمام الجلسة الدورية للمنتدى الروسي — الألماني: "ما يقال حاليا عن بدء هجوم القوات السورية بدعم روسي هو حديث غير نزيه وتشويه للحقائق. القوات السورية ونحن، نرد فقط على الهجمات من منطقة إدلب".

وأضاف: "أؤكد لكم أننا سنتعامل مع هذه القضايا بعناية فائقة. سنقوم بإنشاء ممرات إنسانية، وسيتم التشجيع على التهدئة المحلية بكل الطرق الممكنة. سنفعل كل شيء حتى لا يتضرر السكان المدنيون.

وتابع الوزير الروسي: "لن نتصرف بنفس الطريقة التي عمل بها التحالف في الموصل العراقية وفي الرقة السورية، حيث لم تكن هناك محادثات مع المعارضة المسلحة حول الهدنة المحلية، عندما لم يتم إنشاء ممرات إنسانية… عندما كانت (المدن) تسوى بالأرض، وبعدها لأشهر لم يتمكنوا من العثور على الجثث".