"موت صامت" من روسيا

ويتميز هاون "2بي25 غالّ" بالقدرة على كتم صوته حتى أن مَن يستهدفه "غالّ" لا يستطيع أن يدرك من أين تنهال عليه قذائف الهاون ولا يستطيع بالتالي أن يشن هجوما معاكسا.

Army 2018: Russian MoD receives new 2B25 82 mm silenced mortars https://t.co/70gM9ggiwJ pic.twitter.com/JFWa4iEPOL — Jane's by IHS Markit (@JanesINTEL) August 27, 2018

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لهذا رأت صحيفة أمريكية مبررا لوصف هاون "غالّ" بأنه موت صامت.

وتخيلت صحيفة "درايف" مشهدا تتساقط فيه قذائف صغيرة على الجنود من جهة لا يدرونها وذلك لأن مطلقها لا يصدر صوتا، مشيرة إلى أن هذا يعني أن مطلق القذائف هو الهاون عديم الصوت "2بي25".

ويشار إلى أن الشيء الذي يكتم صوت هاون "2بي25 غالّ" هو المكبس المتميز الذي "يحبس" غازات العادم في مجموعة ذيل الهاون كلما انطلقت القذيفة منه.

وثمة ميزة أخرى هي أن هاون "2بي25 غالّ" لا يصدر موجة ضاربة ودخاناً.

وتقدّر سرعة الهاون بـ15 طلقة في الدقيقة ولكنه يستطيع عند الضرورة أن يطلق 30 قذيفة في الدقيقة.

ولا بد، والحالة هذه، أن تنهار معنويات العدو حتى إذا لم يسبب القصف أضرارا فادحة.

وهاون "موت صامت" أنتجته شركة "بوريفيستنيك" في مدينة نيجني نوفغورود. وتم عرضه في معرض الأسلحة الذي أقيم في مدينة مينسك العاصمة البيلاروسية في عام 2011.