بوتين يوجه كلمة مغزى إلى العالم

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول قوات تشارك في مناورات "فوستوك (الشرق) 2018".

وألقى رئيس روسيا أثناء استعراضه لوحدات الجيش الروسي كلمة ملهبة تحتوي على إشارة إلى العالم بأن روسيا تمضي في تعزيز وتقوية قواتها المسلحة لكيلا تفكر أي دولة في العالم في شن العدوان عليها.

ورأى مراقبون أن كلمة الرئيس الروسي هذه لم تأت هكذا بالصدفة، بل أتت في وقت تتصاعد فيه في الغرب حملة عدائية تجاه روسيا، منذرة باحتمال الاعتداء على روسيا.

كما يزداد اليوم احتمال نشوب حرب جديدة على مستوى العالم.

ويُرجع بعض المراقبين سبب نشوب حرب عالمية جديدة إلى شحة المياه التي تهدد بلدان العالم الكثيرة.

ويخيم هذا الخطر على افريقيا وبعض البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير توقعات الخبراء إلى احتمال تفجُّر أزمة المياه في العالم بحلول عام 2050.

ويفرض كل ذلك على روسيا التي يوجد فيها ربع احتياطي العالم من المياه العذبة، ودول العالم الأخرى أن تنمي وتطوّر قواتها المسلحة لكي تكون قادرة على الذود عن حياض الوطن وثرواته.

ويأخذ بوتين كل ذلك في الحسبان عندما يضع استراتيجية المحافظة على أمن الدولة الروسية وسلامتها وثرواتها الطبيعية، حسب موقع "فوينويه أوبوزرينيه".