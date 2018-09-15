انضمام عدد من البنوك الصينية إلى العقوبات ضد روسيا

أعلن ممثل البنك المركزي الروسي في الصين، فلاديمير دانيلوف، اليوم السبت، أن بعض من البنوك الصينية انضمت إلى العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة، ضد روسيا، ورفضت تحويل الأموال إلى حسابات منظمات الائتمان والمالية الروسية.

ووفقا لقناة "زفزدا" الروسية، فإن دانيلوف قال "البنوك التجارية في الصين غالبا ما تشير إلى عقوبات الولايات المتحدة ودول والاتحاد الأوروبي في رفضها خدمة عملاء البنوك الروسية، التي لا أساس لها".

وقال دانيلوف لقناة "رن تي في" الروسية إن "في هذه العقوبات، لا توجد قيود على التحويلات، باستثناء الأفراد والمنظمات المدرجة في قوائم العقوبات".

© AP Photo / Wong Maye-E أنتونوف: عقوبات واشنطن الجديدة ضد روسيا ضحيتها الشركات الأمريكية

كما ذكر أن عدد المعاملات بالعملات الوطنية (الروبل) آخذ في الازدياد تدريجيا، ولكن الجزء الأكبر من عمليات التحويل لا يزال يتم بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن تسوية الوضع سيساعد على تعزيز التوعية حول طبيعة العقوبات الأمريكية وبروكسل ضد روسيا في قطاع البنوك التجارية فى الصين.

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لتفعيل الحزمة الثانية من العقوبات المتعلقة بقضية سكريبال على روسيا، لأنها "لم تسمح بتفتيش مواقع مرتبطة ببرنامج الكيميائي".

وتعبر تلك العقوبات عن تضامن الولايات المتحدة مع بريطانيا في اتهامها للمخابرات الروسية بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في مارس الماضي، بمادة الأعصاب "نوفيتشوك" المنتجة في روسيا، كما زعمت لندن.

ونفت روسيا مرارا تورطها في القضية، مشيرة إلى أن بريطانيا والدول الغربية المتضامنة معها في قضية سريبال لم تقدم حتى الآن أي أدلة مقنعة بهذا الشأن، بدلا من الترجيحات. وذكرت موسكو بأنها قد أتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.