الكرملين: المفاوضات ستستمر حول إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن المفاوضات حول إبرام معاهدة سلام بين روسيا واليابان ستستمر، ولكل طرف حدوده الخاصة والفروق الدقيقة في النهج، لكن من الناحية الاستراتيجية أكد قادة البلدان عزمهم على العمل من أجل إبرامها.

© Sputnik . Alexander Vilf الخارجية اليابانية: لا تغير في مواقف اليابان من المفاوضات بشأن معاهدة السلام مع روسيا

موسكو- سبوتنيك . وقال بيسكوف خلال لقاء له على قناة "روسيا 1": "دعونا نبدأ من حقيقة أن الجانب الياباني أكد عزمه على المضي قدما نحو معاهدة سلام. لهذه القضية أهمية خاصة لكل طرف، والمهم ربما هو أن كلا الجانبين يدرك المشكلة الكبيرة، وهي أنه لا يوجد معاهدة سلام، ولا يرفض أحد مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق في الآراء، لقد تم التعبير عن الفكرة حقا من قبل بوتين خلال المناقشة، مع الأخذ بعين الاعتبار ما قاله السيد آبي خلال الجلسة العامة".

وأضاف بيسكوف: "المفاوضات سوف تستمر. من الواضح أن كل طرف من الأطراف، بسبب اعتبارات داخلية، ولأسباب أخرى، له حدوده الخاصة، وهناك فروق دقيقة في النهج. ولكن من الناحية الاستراتيجية أكدا آبي وبوتين، عزمهما على العمل من أجل إبرام معاهدة سلام".

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة للمنتدي الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، بمشاركة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إبرام معاهدة سلام قبل نهاية هذا العام دون شروط مسبقة. لاحقا أعلن آبي استعداده لعقد اجتماع مع بوتين في تشرين الثاني/نوفمبر — كانون الأول/ديسمبر، من هذا العام.