بوتين يناقش مع أردوغان قضايا التعاون الثنائي والتسوية السورية في سوتشي

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيبحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، قضايا التعاون الثنائي ومشكلات التسوية السورية.

© Sputnik . Alexandr Vilf بوتين يوجه كلمة ذات مغزى إلى العالم

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين: "يوم 17 أيلول/سبتمبر 2018، في سوتشي، سيجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل. وسيناقش القادة القضايا الملحة للتعاون الثنائي ومشكلات التسوية السورية".

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة على خلفية تطورات الوضع حول سوريا بشكل عام، وإدلب على وجه الخصوص، في ضوء نتائج قمة رؤساء إيران، روسيا وتركيا في طهران في 7 أيلول/سبتمبر الجاري، حيث توصلت الأطراف إلى مواصلة بذل جهود لحماية المدنيين و تسوية الوضع الإنساني ودعم عملية وضع دستور سوريا الجديد. كما تم التوصل إلى اتفاق حول عقد القمة الثلاثية المقبلة في موسكو.

وكان ممثلو روسيا، تركيا، ألمانيا وفرنسا قد توصلوا يوم الجمعة الماضي خلال اجتماع مكرس لتحديد موعد ومقر وأجندة قمة زعماء هذه الدول حول سوريا بشكل عام، وإدلب على وجه الخصوص، إلى تفاهم حول أجندة تعطي الأولوية للحل السياسي ويهدف إلى توصيل أعمال اللجنة الدستورية إلى نقطة معينة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.