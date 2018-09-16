شويغو: مناورات واسعة النطاق في روسيا كل خمسة أعوام

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأحد، بأنه سيتم القيام بمناورات تدريبية واسعة النطاق في روسيا كل خمس أعوام.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich شويغو: العلاقات الروسية الصينية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

روسيا — سبوتنيك . وقال الوزير الروسي من خلال برنامج "موسكو الكرملين بوتين" والذي يبث على قناة "روسيا 1": "نقدم الخطوط العريضة الرئيسية لما سنعقده العام المقبل. الشيء الوحيد الذي لا يوجد في هذه الخطة هو الفحص المفاجئ. وبطبيعة الحال، خططنا لهذه المناورات، ونقترح القيام بها كل خمس سنوات".

وأشار شويغو إلى أنه تم التخطيط لمناورات "الشرق — 2018" في عام 2017، عندما تمت الموافقة على خطة الأحداث الرئيسية للسنة القادمة من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة.