تصريح الرئيس بوتين حول المتهمين بتسميم سكريبال جاء بدون تحضير مسبق

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تصريح الرئيس بوتين خلال المنتدي الاقتصادي الشرقي حول الكسندر بيتروف، ورسلان بوشيروف، جاء بدون تحضير مسبق.

خاباروفسك — سبوتنيك. وقال بيسكوف من خلال برنامج "موسكو الكرملين بوتين" والذي يبث على قناة "روسيا 1": "لا لم يتم التحضير له"، مضيفا "ما قاله الرئيس… كان حقا قراره. كانت مفاجأة لنا ، لم نكن نعرف عنها".

© Photo / Capture d'écran/ RT برلين مهتمة بمستجدات التحقيق في قضية سكريبال

وتابع المتحدث: "لا توجد علاقة بين بيتروف وبوشيروف مع بوتين والكرملين بالطبع".

هذا و في 5 أيلول/سبتمبر وجهت النيابة العامة البريطانية الاتهام لاثنين من المواطنين الروس، هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف، موجهة إليهما أربعة تهم، من بينها محاولة اغتيال وقتل "سكريبال" والشرطي البريطاني نيك بيل. وتؤكد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن المشتبه بهما يعملان لصالح الاستخبارات الروسية. وقالت الخارجية الروسية في تعليقها على الأمر، إن الأسماء والصورة المنشورة للمتهمين الروسيين لا تعني شيئا، وإن التحقيق في مثل هذه الجرائم يتطلب تحليلا دقيقا وتعاونا مكثفا بين وكالات إنفاذ القانون بالبلدين. ويعتزم مكتب المدعي العام التعاون مع وكالات إنفاذ القانون البريطانية في هذه الحالة، ويعول على تلقى الدليل على التورط المحتمل للمواطنين الروسيين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، أن سلطات روسيا تعرف هوية "المشتبه بهما" في "قضية سكريبال"، والتي ادعت لندن تورطهما، وطلب منهما أن يظهرا وأن يتحدثا أمام وسائل الإعلام.