مجددا... هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيران

أعلنت المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران لرصد الزلزال، اليوم الأحد، عن هزة أرضية ضربت ضواحي ميناء جاسك بمحافظة هرمزكان جنوب إيران.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، وقعت هذه الهزة الأرضية وقعت في عمق 12 كم من سطح الأرض في "الساعة الرابعة و 19 دقيقة و 51 ثانية من عصر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (الساعة الحادية عشرة و 49 دقيقة و 51 ثانية ظهرا بتوقيت غرينتش)، وبقوة 4 درجات على مقياس ريختر.

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة كرمانشاه غرب إيران

وأشارت الوكالة إلى أن هزة الأرضية على بعد 38 كم من ميناء جاسك، ولم تسفر عن وقوع أضرار.

وكان أعلن مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، الخميس الماضي، أن زلزال بقوة بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة تازه أباد التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي إيران.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أفاد مركز رصد الزلازل، أن الزلزال وقع مساء الخميس 13 سبتمبر/أيلول، في عمق 8 كيلومترا من سطح الأرض.

وأشارت الوكالة، إلى أن الزلزال وقع على بعد 14 كبلومترا من مدينة تازه أباد و33 كيلومترات من مدينة جوانرود و35 كيلومترا من كهوارة التابعة لمحافظة كرمانشاه.

ووأوضحت أن لم تصل أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال حتى الآن.

وكان زلزال قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر ضرب، الجمعة 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ضرب مدينة زهدان الإيرانية، وذلك وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع على بعد 200 كيلو متر جنوب غربي مدينة زهدان، وعلى عمق 26 كيلو مترا، بحسب وكالة "رويترز".

وضربت أيضا هزة أرضية متوسطة محافظة أصفهان وسط إيران، يوم الثلاثاء أغسطس/ آب الماضي، أرسلت السلطات على أثرها 3 فرق طوارئ ومروحية إلى منطقة الزلزال لتقييم الأضرار المحتملة.