برلماني روسي: تعزيزات حلف الناتو بالقرب من الحدود السورية يبدو كأنه استفزاز

صرح عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، سيرغي جيليزنياك، اليوم الاثنين، أن تعزيزات حلف الناتو بالقرب من الحدود السورية يبدو كأنه استفزاز، وهذا قد يعني إعداد التحالف الغربي لشن هجمات محتملة على الدولة.

موسكو — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي عن جيليزنياك قوله: "تعزيز تجمعات الناتو بالقرب من الحدود البحرية لسوريا يشبه الاستفزاز ويمكن أن يعني تدريب الحلف على شن هجمات محتملة ضد دولة ذات سيادة. يجب مراقبة هذه المناورات الخطيرة بعناية من قبل مجلس الأمن الدولي لمنع العدوان ومأساة جديدة تعقبه".

© REUTERS / YVES HERMAN رئيس فنلندا يشدد على أهمية وجود حلف "الناتو" في دول البلطيق وبولندا

وخلص إلى القول إن الدفع بقوات الناتو إلى شواطئ سوريا يجري على خلفية المحادثات الرفيعة المستوى المزمعة بين روسيا وتركيا. قائلا: "إن الهدف الرئيسي لدى الولايات المتحدة وحلف الناتو الذي تسيطر عليه، هو إضعاف موقف روسيا على الساحة العالمية واحتواء جهود حفظ السلام في سوريا".

وانتقلت المجموعة التكتيكية للسفن الحربية التابعة لحلف الناتو التي تقوم بدوريات في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، وباتت على مسافة قريبة من المياه الإقليمية السورية.

وذكرت مواقع إلكترونية غربية متخصصة في مراقبة حركة الملاحة البحرية في العالم أن المجموعة البحرية للناتو في شرقي المتوسط التي تضم فرقاطات "دي رويتر" التابعة للبحرية الهولندية التي ترأسها، و"فيل دي كيبك" الكندية و"إيلي" اليونانية، أصبحت حاليا على تخوم الحدود البحرية السورية.