برلماني روسي: تعزيزات حلف الناتو بالقرب من الحدود السورية يبدو كأنه استفزاز

موسكو — سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي عن جيليزنياك قوله: "تعزيز تجمعات الناتو بالقرب من الحدود البحرية لسوريا يشبه الاستفزاز ويمكن أن يعني تدريب الحلف على شن هجمات محتملة ضد دولة ذات سيادة. يجب مراقبة هذه المناورات الخطيرة بعناية من قبل مجلس الأمن الدولي لمنع العدوان ومأساة جديدة تعقبه".
وانتقلت المجموعة التكتيكية للسفن الحربية التابعة لحلف الناتو التي تقوم بدوريات في الجزء الشرقي من البحر المتوسط، وباتت على مسافة قريبة من المياه الإقليمية السورية.
وذكرت مواقع إلكترونية غربية متخصصة في مراقبة حركة الملاحة البحرية في العالم أن المجموعة البحرية للناتو في شرقي المتوسط التي تضم فرقاطات "دي رويتر" التابعة للبحرية الهولندية التي ترأسها، و"فيل دي كيبك" الكندية و"إيلي" اليونانية، أصبحت حاليا على تخوم الحدود البحرية السورية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)