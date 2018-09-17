الخارجية الروسية تطالب بعدم استخدام اتفاقية بحر قزوين في النزاعات السياسية الداخلية

موسكو — سبوتنيك. وقال براتشيكوف، في جلسة في الدوما، اليوم الاثنين 17 أيلول/سبتمبر: "أناشد ممثلي مجلس الدوما والبرلمانيين المحترمين: عندما يتم طرح الاتفاقية للتصديق عليها، يجب التعامل مع هذه العملية بعناية شديدة وعدم جعل هذه الوثيقة رهينة للمعارك السياسية الداخلية. هذا بالطبع، آمل أن يتم توجيهه إلى البرلمانيين في بلدان بحر قزوين الأخرى، عندما سيتم التصديق على الاتفاقية".



© Sputnik . Vyacheslav Bobkov الخارجية الروسية تأمل ألا يجري إطالة المصادقة على اتفاقية بحر قزوين