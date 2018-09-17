بوتين: العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور ولكن هناك قضايا صعبة أيضا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقة بين روسيا وتركيا تتطور بشكل ايجابي وسريع، وهذا يخص التجارة والأمن في الساحة الدولية، مشيرا إلى وجود قضايا صعبة أيضا.

© AP Photo / Alexei Druzhinin بوتين قلق من نشاط الإرهابيين في إدلب

سوتشي — سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه نظيره التركي: "علاقاتنا تتطور بشكل سريع وإيجابي. وهذا يخص العلاقات التجارية — الاقتصادية التي تنمو بوتيرة سريعة. وهذا يخص تعاونا على المسار الأمني خاصة في المنطقة والساحة الدولية. هناك الكثير من القضايا، وهناك أيضا قضايا معقدة. يسعدني جدا رؤيتك ليس فقط لتبادل الآراء حول هذه المجموعة الكاملة من المسائل، ولكن أيضا للبحث عن حلول".

ويجتمع الرئيسان، الروسي والتركي، اليوم الاثنين، في مدينة سوتشي الروسية.

ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة على خلفية تطورات الوضع حول سوريا بشكل عام، وإدلب على وجه الخصوص، في ضوء نتائج قمة رؤساء، إيران وروسيا و تركيا، في طهران يوم 7 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي 14 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، الوضع في إدلب السورية.

وقال بيسكوف: "استمر تبادل الآراء حول الوضع في إدلب. ومرة أخرى، تم الإعراب عن القلق إزاء التمركز المكثف للإرهابيين في المدينة ونشاطهم المزعزع للاستقرار".