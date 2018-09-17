بوتين: توصلنا مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب المباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: توصلنا مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب.

سوتشي — سبوتنيك. أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، توصله مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قرار هام ومتفق عليه بشأن إدلب السورية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع أردوغان: "نحن على وجه الخصوص ركزنا على الأوضاع في محافظة إدلب، مع أخذ تواجد تشكيلات مسلحة كبيرة هناك وبنيتهم التحتية بعين الاعتبار. وخلال محادثات اليوم، مشاورات اليوم، تمكنا من التوصل لقرار جاد، والتقدم في حل مشكلة حادة، والتوصل لقرار متفق عليه".

وقال الرئيس بوتين: روسيا وتركيا تتفقان على خط فصل منزوع السلاح بين المعارضة المسلحة والجيش الحكومي في إدلب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجري دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل بإدلب.

وأضاف: القيادة السورية ستجري خلال وقت قريب مباحثات حول التسوية في إدلب.

ووصف الرئيس بوتين محادثاته مع نظيره التركي أردوغان، اليوم الاثنين، بالبناءة والموضوعية.

وقال بوتين في المؤتمر الصحفي المشترك: "لقد أجرينا للتو مع السيد الرئيس محادثات موضوعية وبناءة. إنه لقائنا الرابع في العام الجاري، كما تعلمون، منذ عشرة أيام فقط شاركنا معا في قمة روسية تركية إيرانية في طهران، والمخصصة للتسوية السورية".

يتبع…