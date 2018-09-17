شويغو: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب والتنسيق مع دمشق خلال ساعات

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب السورية مشيرا إلى أنه سيتم تنسيق التفاصيل مع دمشق خلال ساعات.

© Sputnik . Sergie Goneev بوتين: توصلنا مع أردوغان لحل جدي ومتفق عليه بشأن إدلب

سوتشي — سبوتنيك . أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب السورية، وأن الاتفاق مع دمشق في هذا الشأن سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأجاب شويغو بالإيجاب، ردا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان من الممكن الاستنتاج أنه لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب.

وأضاف ردا على سؤال حول موافقة دمشق على ذلك: "في الساعات القادمة نحن سنتفق معهم على كل البنود التي طرحناها في هذه الوثيقة".

ووقع وزيرا الدفاع الروسي والتركي في نهاية مباحثات بوتين وأردوغان، مذكرة تفاهم حول استقرار الوضع بمنطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.