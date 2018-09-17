بوتين: يجب فتح طريقي حماة - حلب واللاذقية - حلب قبل نهاية العام

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة إعادة فتح طريقي حماة - حلب، واللاذقية - حلب في سوريا قبل نهاية العام الجاري.

© Sputnik . Zaher Tahhan‏‬ ‫‬ هل يفتح طريق حماة - حلب الدولي بتأمين روسي تركي إيراني

وقال بوتين عقب لقائه مع أردوغان: "مراقبة المنطقة المنزوعة السلاح ستتولاها دوريات تابعة للقوات التركية والشرطة العسكرية الروسية، واستئناف حركة السير في طريقي حلب — اللاذقية و حلب — حماة قبل نهاية العام 2018".

وكان الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، قد عقدا جلسة مباحثات استمرت لأربع ساعات ونصف الساعة، بدأت باجتماع مصغر ثم جلسة بمشاركة الوفود، ثم جلسة مصغرة مرة أخرى. ويأتي هذا اللقاء بعد مرور عشرة أيام فقط على قمة طهران بين رؤساء، روسيا وتركيا وإيران.