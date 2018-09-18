"سكود" المزيفة تضلل العدو

خلال مناورات "الشرق 2018" تم رصد صواريخ "9كا72 ألبروس".

وتظهر هذه الصواريخ المعروفة باسم "سكود" في صور نشرتها وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكتروني.

إلا أن ما يظهر في الصور ليس صواريخ حقيقية.

فقد استخدمت خلال المناورات التي نفذتها وحدات الجيش الروسي لعرض مدى جاهزيتها القتالية، معدات عسكرية مزيفة تتمثل مهمتها في تضليل العدو.

ويشار إلى أن العقود الأخيرة شهدت استخداماً ناجحاً لأهداف وهمية خلال النزاعات العسكرية الحقيقية.

مؤسسة "روسبال" البحثية الصناعية معدات عسكرية مطاطية منفوخة

وذكرت صحيفة روسية أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أعلن أثناء غارات طائراته على منشآت عسكرية صربية في إقليم كوسوفو عن تدمير مئات الدبابات ومركبات القتال المدرعة وغيرها من المدرعات والسيارات العسكرية والمدافع. وتبين في وقت لاحق أن طائرات الناتو دمرت ما يحاكي المدرعات الحقيقية في حين بقيت المعدات الحقيقية سالمة.

ويملك الجيش الروسي اليوم مختلف الأهداف الوهمية الكاذبة التي تمثل الطائرات والمدرعات وقواذف الصواريخ.