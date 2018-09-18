الدفاع الروسية: الدفاع الجوي السوري هو من أسقط الطائرة الروسية "ايل-20"

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن "إيل-20 تتميز بسطح عاكس فعال أكثر من "إف-16" أسقطت بصاروخ من منظومة إس-200".
واضاف: "نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا". وشدد أن روسيا "تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية"، مشيراً "نترك لنفسنا حق الرد".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، أمس، إن إحدى طائراتها العسكرية اختفت من على شاشات الرادار فوق سوريا في نفس الوقت الذي كانت فيه قوات إسرائيلية وفرنسية تشن هجمات جوية على أهداف في سوريا.
ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على وقوع هجمات صاروخية في سوريا، وبيان وزارة الدفاع الروسية، بشأن فقدان طائرة استطلاع طراز "إيل — 20"، مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر / أيلول.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ردا على طلب تعقيب من "سبوتنيك": "نحن لا نعلق على تقارير من الخارج، في إشارة إلى تقرير وزارة الدفاع الروسية عن الهجمات في سوريا وفقدان طائرة استطلاع وعلى متنها طاقمها المكون من 14 شخصا".
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