الدفاع الروسية: إسقاط الطائرة الروسية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية غير المسؤولة في سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر، أن إسرائيل لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا بعملياتها بالقرب من اللاذقية.

فقد قال كوناشينكوف: "لم تبلغ إسرائيل قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بالعملية المخطط لها. وقد جاء البلاغ عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة من توجيه الضربة، ما لم يسمح بانسحاب الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة".

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الطائرة الإسرائيلية تمكنت من التغطية بالطائرة الروسية، لتتلقى الأخيرة ضربة منظومة الدفاع السورية.

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر. وقد تم تنفيذ الضربة من علو منخفض.

وصرح كوناشينكوف أن الإجراءات الإسرائيلية غير المسؤولة أسفرت عن مقتل 15 عسكريا روسيا، وذلك لا يتوافق مع روح الشراكة الروسية الإسرائيلية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد قالت يوم أمس إن طائرة "إيل-20"، التابعة للقوات الروسية اختفت عن شاشات الرادار فوق سوريا، في الوقت الذي كانت قوات إسرائيلية وفرنسية تشن فيه هجمات جوية على أهداف في سوريا.