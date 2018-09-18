الحكومة الإسرائيلية: لن نعلق حاليا على الاتهامات في التورط بسقوط طائرة "ايل-20" في سوريا

تل أبيب —سبوتنيك.وأكدت القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية أنها لن تعلق حاليا على الاتهامات الروسية في التورط بإسقاط طائرة "إيل-20" فوق البحر المتوسط.
كما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق أيضا.
ورفضت السفارة الإسرائيلية في موسكو، اليوم الاثنين، التعليق على الاتهامات التي وجهتها وزارة الدفاع الروسية ضد إسرائيل فيما يتعلق بحادث الطائرة الروسية "إيل20"، قبالة سواحل اللاذقية السورية.
وقال الملحق الإعلامي الإسرائيلي، أليكس غاندلير لوكالة "سبوتنيك": "لا تعليق".
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