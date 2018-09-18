الدفاع الروسية: انتشال حطام الطائرة العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم انتشال حطام طائرة "إيل-20" العسكرية، وأشلاء أفراد طاقمها شرقي المتوسط، بعد أن أسقطت نتيجة صاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي.