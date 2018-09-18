بيسكوف: تحطم الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية لن يؤثر على اتفاق بوتين وأردوغان

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء 18 أيلول/سبتمبر، أن حادث إسقاط "إيل-20" قبالة السواحل السورية لن يؤثر على اتفاقيات الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان حول نزع السلاح في سوريا.

فقد قال بيسكوف: "لا، هذا الحادث لن يؤثر على الاتفاق، إنه اتفاق مهم. إنه اتفاق مصيري لمستقبل سوريا. وهو تأكيد على قدرة موسكو وأنقرة على التوصل إلى حلول وسط فعالة يصب في نهاية المطاف في صالح التسوية السورية".

© Sputnik . Alexander Kovalev الدفاع الروسية: إسقاط الطائرة الروسية نتيجة الإجراءات الإسرائيلية غير المسؤولة في سوريا

وكان بوتين وأردوغان قد اتفقا، يوم الاثنين، في سوتشي على نزع السلاح من خط التماس بين قوات المعارضة والحكومة في محافظة إدلب، بحلول 15 تشرين الأول/اكتوبر. ووقع وزيرا دفاع البلدين على مذكرة تفاهم بشأن استقرار الوضع في إدلب.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.

كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.