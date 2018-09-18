بيسكوف: تحطم الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية لن يؤثر على اتفاق بوتين وأردوغان

فقد قال بيسكوف: "لا، هذا الحادث لن يؤثر على الاتفاق، إنه اتفاق مهم. إنه اتفاق مصيري لمستقبل سوريا. وهو تأكيد على قدرة موسكو وأنقرة على التوصل إلى حلول وسط فعالة يصب في نهاية المطاف في صالح التسوية السورية".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط الطائرة "إيل-20" قبالة السواحل السورية بسبب الإجراءات غير المسؤولة من قبل إسرائيل، ما أسفر عن مصرع 15 عسكريا روسيا.
كما أشارت الوزارة إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق وضع خطير في منطقة اللاذقية، مشيرا إلى أن 4 طائرات "إف-16"، تابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أهداف بالقرب من اللاذقية، يوم 17 أيلول/سبتمبر.
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