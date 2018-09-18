الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو على خلفية حادثة طائرة "إيل-20" في سوريا.

موسكو — سبوتنيك . أعلنت الخارجية الروسية عن استدعاء السفير الإسرائيلي لدى روسيا وذلك على خلفية حادثة طائرة "ايل-20" في سوريا.

وقالت الخارجية في بيان: "على خلفية الوضع القائم الخارجية تستدعي السفير الإسرائيلي".

يذكر بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر/ أيلول، أن طائرة "إيل-20" الروسية أسقطت بصاروخ من منظومة "إس-200" السورية للدفاع الجوي، أثناء تصديه لغارة نفذتها مقاتلات إسرائيلية على أهداف في مدينة اللاذقية السورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "إسرائيل لم تنبه قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا بشأن العملية المخطط لها. تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة".

وأضاف: "نتيجة للأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة، قتل 15 جنديا روسيا". مشيرا إلى أن روسيا "تقيم التصرفات الاستفزازية لإسرائيل على أنها عدوانية"، وأضاف: "نترك لنفسنا حق الرد".