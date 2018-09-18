كارثة طائرة "إيل-20"... أول رد فعل من موسكو

في أول رد فعل من روسيا على حادث سقوط طائرة عسكرية روسية في البحر المتوسط، استدعت وزارة خارجية روسيا سفير إسرائيل بموسكو ليقدم إيضاحا حول الحادث.

وقُتل 15 شخصا من أفراد القوات التابعة لوزارة الدفاع الروسية في حادث طائرة "إيل-20".

وأصيبت الطائرة عندما تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لطائرات إسرائيلية مُغيرة في منطقة اللاذقية.

وشنت طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" الغارة على منشآت سورية في المنطقة محتمية بالطائرة الروسية العائدة إلى قاعدة حميميم الجوية من مهمة الاستطلاع في البحر المتوسط.

وسقطت طائرة "إيل-20" بعدما أصابها صاروخ أطلقته منظومة الدفاع الجوي "إس-200" التي شاركت في صد الغارة الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن روسيا تحتفظ بحقها في القيام برد، مشددا على مسؤولية إسرائيل عن قتل 15 روسياً.

وذكر وزير الدفاع الروسي أن موسكو ناشدت إسرائيل مرارا الامتناع عن توجيه الضربات العسكرية لسوريا التي تساعدها روسيا في حربها ضد الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن الاتصال بالطائرة فُقد عند الساعة الثالثة والعشرين في 17 سبتمبر.

وأشارت إلى أن طائرة "إيل-20" وهي طائرة استطلاع، اختفت من شاشة الرادار عندما أغارت 4 طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" على منشآت سورية في محافظة اللاذقية.

وقالت شركة "إيل" المصنعة لطائرات "إيليوشين" إن طائرة ""إيل-20" المفقودة كانت صالحة تماما وكان يجب أن تظل في الخدمة على الأقل حتى عام 2021.