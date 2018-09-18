رئيس لجنة الدفاع الروسي يتحدث كيف سيؤثر حادث "إيل-20" على العلاقات مع إسرائيل

أعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الثلاثاء، أن حادث إسقاط طائرة "إيل-20" لن يؤدي إلى نزاع مسلح مع إسرائيل، لكنه سيؤثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

موسكو — سبوتنيك. وقال بونداريف لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، من المستبعد أن يصل الوضع إلى نزاع مسلح مع إسرائيل، لكن هذه الخطوة الوقحة ستؤثر سلباً على العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد، على تعاوننا القائم الآن في العديد من الاتجاهات".

Rusian Ministry of Defense الدفاع الروسية: التصرفات الإسرائيلية في سوريا عدوانية وسنحتفظ بحق الرد

ووصف التصرف الإسرائيلي بقمة الوقاحة، مؤكداً: "تصرف القوات الجوية الإسرائيلية، قمة ليس فقط عدم المسؤولية، بل والوقاحة".

يذكر أنه سبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه يوم 17 أيلول/سبتمبر، في حوالي الساعة 23.00 بتوقيت موسكو، فقد الاتصال بالطائرة الروسية "إيليوشين — 20" أثناء عودتها إلى قاعدة حميميم الجوية. ووفقاً للوزارة، فإن الطائرة كانت على بعد 35 كيلومتراً من ساحل البحر المتوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه، في نفس الوقت تقريبا، قامت أربعة مقاتلات إسرائيلية من طراز "إف-16" بغارة جوية علي أهداف سورية في اللاذقية، مستفيدة من الطائرة الروسية بصفتها غطاء لها. وبذلك أصبحت هذه الطائرة هدفاً لوسائل الدفاع الجوي السوري التي أسقطتها بصاروخ الدفاع الجوي من طراز "إس-200". ولقى 15 عسكريا روسيا مصرعهم في هذه الكارثة.

وفي هذا السياق لفتت وزارة الدفاع الروسية النظر إلى أن الطائرات الإسرائيلية تعمدت خلق هذا الموقف الجوي الخطير في منطقة اللاذقية. ولم يكن بإمكان أجهزة القيادة الخاصة بالطائرات الإسرائيلية ألا ترصد هذه الطائرة الروسية التي اتجهت للهبوط. كما أن القيادة الإسرائيلية لم تخبر قيادة القوات الروسية في سوريا عن أنها تخطط لتنفيذ عملية في منطقة اللاذقية.

وفي هذا الصدد يقول البيان: "تقيم وزارة الدفاع الروسية تصرفات إسرائيل الاستفزازية بالعدوانية وتحتفظ لنفسها بحق الرد بالطرق المناسبة".