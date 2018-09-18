بوتين عن حادث الطائرة "إيل-20" في سوريا: هذا يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حادث الطائرة الروسية "إيل-20" في سوريا يشبه سلسلة حوادث مأساوية حصلت بالصدفة

موسكو — سبوتنيك . صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، اليوم الثلاثاء، بضرورة دراسة حادثة تحطم الطائرة الروسية "إيل-20" قبالة السواحل السورية الليلية الماضية بجدية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي: "بالتأكيد يجب علينا دارسة ذلك بجدية، وموقفنا من هذه المأساة طرح في بيان وزارة دفاع روسيا الاتحادية والذي تم التوافق معي عليه".

وقال الرئيس الروسي: "عندما يموت الناس، خصوصا في مثل هذه الظروف المأساوية، فإنها دائما كارثة، كارثة لنا جميعا، للبلاد ولأقارب رفاقنا القتلى. وأنا هنا بالطبع أقدم التعازي لأقارب القتلى".

وأعلن الرئيس بوتين أن روسيا ستعمل على تعزيز أمن عسكرييها في سوريا، بعد حادث طائرة إيليوشين —20 قبالة السواحل السورية، مشددا أن الجميع سيشعرون بذلك.

وقال بوتين خلال المؤتمر الصحفي عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الهنغاري: "فيما يخص الأعمال الردية، فإنها ستكون موجهة في المقام الأول نحو توفير أمن عسكريينا ومواقعنا في الجمهورية العربية السورية، وهذه الخطوات سيلاحظها الجميع".

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يمكن المقارنة بين حادث إسقاط طائرة أيليوشين —20 الروسية فوق سوريا، وحادث إسقاط قاذفة روسية من قبل تركيا.

وقال خلال المؤتمر الصحفي: "فيما يخص مقارنتكم مع الأحداث المعروفة، عندما قامت مقاتلة تركيا بإسقاط طائرتنا. آنذاك قامت مقاتلة تركية بإسقاط طائرتنا بشكل متعمد، أما هنا الوضع يبدو وكأنه سلسلة من الحوادث المأساوية..".