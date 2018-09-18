شويغو يبلغ ليبرمان أن روسيا لن تترك تصرفات القوات الإسرائيلية دون رد

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نظيره الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن روسيا لن تترك تصرفات القوات الإسرائيلية التي أدت لتحطم الطائرة الروسية دون رد.