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20:17 18 سبتمبر/ أيلول 2018
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    فرقاطة فرنسية

    مزارعون يعثرون على حطام يرجح أنه لصاروخ أطلقته فرقاطة فرنسية على سوريا (صورة)

    © Photo / Franck Dubey
    روسيا
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    عثر مزارعون في ريف مدينة طرطوس السورية على بقايا يعتقد أنها حطام صاروخ أطلقته الفرقاطة الفرنسية "أوفيرن" من عمق مياه البحر المتوسط باتجاه الأراضي السورية ليل أمس.

    فرقاطة حربية فرنسية لافاييت
    © AP Photo /
    الدفاع الروسية: رصد إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط
    ووفق مصادر أهلية في قرية "جليتي" التابعة لمنطقة بانياس في ريف طرطوس الشمالي، فقد سقط الصاروخ في أراضيهم الزراعية وأحدث حفرة كبيرة نسبيا، وأثار الذعر في أحد اسطبلات الماشية القريبة من الموقع منتصف ليل أمس.

    وأشار أهالي القرية إلى أنهم قاموا على الفور بالإبلاغ عن الصاروخ والاتصال بوحدة من اللجان الشعبية التي ترابط في منطقة ليست ببعيدة عن قريتهم، قبل أن يقوم عناصر الوحدة فجر اليوم، بإبلاغ الجهات المختصة بالأمر حيث وصل عناصر من الهندسة إلى الموقع وكشفوا على الجسم الغريب واصطحبوا الحطام حين مغادرتهم.

    ونقل بعض السكان لمراسل "سبوتنيك" أن عناصر الهندسة تحدثوا عن الحطام على اعتباره يعود إلى صاروخ منفرد سقط بعيدا بنحو 100 كم عن موقع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسة الصناعات التقنية التابعة لمركز البحوث العلمية عند طريق حلب على الأطراف الشمالية لمدينة اللاذقية.

    التحالف الثلاثي - ضربات هجومية لـ الولايات المتحدة و فرنسا وبريطانيا ضد دمشق، سوريا 14أبريل/ نيسان 2018
    © AP Photo / Hassan Ammar
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    مرجحين بأن الحطام يعود لأحد الصواريخ التي أطلقتها الفرقاطة الفرنسية على الأراضي السورية ليل أمس، بتوقيت متزامن مع العدوان الإسرائيلي.

    وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن "وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت إطلاق صواريخ من فرقاطة فرنسية في البحر المتوسط مساء أمس الاثنين 17 سبتمبر/ أيلول".

    ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات على سوريا، انطلاقا من الأجواء اللبنانية من منطقة وادي خالد.

    وبحسب ما أفاد أهالي المنطقة الواقعة عند الجانب اللبناني من الحدود السورية لوكالة "سبوتنيك"، شاهدوا الطائرات الحربية في أجواء بلدتهم ومن ثم ومضات صواريخ.

    مزارعون يعثرون على حطام يرجح أنه لصاروخ أطلقته فرقاطة فرنسية على سوريا
    © Sputnik .
    مزارعون يعثرون على حطام يرجح أنه لصاروخ أطلقته فرقاطة فرنسية على سوريا

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    أخبار سوريا, الحرب على سوريا, الجيش الفرنسي, سوريا
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