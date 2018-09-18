شويغو لنظيرته الفرنسية: إمكانيات روسيا كافية لإتمام البحث عن حطام الطائرة

ناقش وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الدفاع الفرنسية، فرانسوا بارلي، ملابسات حادث إسقاط الطائرة الروسية قبالة السواحل السورية.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi شويغو يكشف سبب ضرب الطائرات الإسرائيلية لسوريا تحت غطاء الطائرة الروسية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان وزارة الدفاع : "بمبادرة من الجانب الفرنسي جرت مساء يوم 18 سبتمبر مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو ووزيرة الدفاع الفرنسية بارلي".

ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الفرنسي عن تعازيها للجانب الروسي في هذه المأساة، وعرضت مساعدة الجانب الفرنسي في أعمال البحث.

وقام شويغو بإطلاع نظيرته الفرنسية على تفاصيل تحطم الطائرة الروسية قبالة سواحل سوريا.

وتابع البيان: "سيرغي شويغو شكر السيدة فرانسوا بارلي على مقترح تقديم المساعدة مؤكدا على أن قدرات وإمكانيات روسيا كافية لإتمام كافة أعمال البحث".