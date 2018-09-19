وفاة امرأة أصيبت في حادث تصادم حافلتين جنوب غرب روسيا... ويرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص

صرح ممثل خدمات الطوارئ في منطقة فورونيج جنوب غرب روسيا، بأن المرأة، التي أصيبت في حادث تصادم حافلتي ركاب قرب فورونيج، قد توفيت، ليرتفع عدد الضحايا إلى خمسة أشخاص.

فورونيج- سبوتنيك. وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "توفيت امرأة وهي من مواليد 1971، على طاولة العمليات في المستشفى الإقليمي".

© REUTERS / Osman Orsal تصادم طائرتين مغربية وتركية في حادث مثير (فيديو)

وأضاف المتحدث، أن اثنين آخرين من المصابين ما زالا في حالة خطيرة للغاية.

هذا وكانت قد اصطدمت حافلتان مساء يوم أمس الثلاثاء، في منطقة الكيلومتر الـ 525 للطريق السريع "دون" بمقاطعة فورونيج جنوب غرب روسيا. وأعلن ممثل وزارة الداخلية في المنطقة، أنه بينما كانت إحدى الحافلات تقف إلى جانب الطريق، اصطدمت الحافلة الثانية بها. وكانت الشرطة والأطباء قد ابلغوا عن أربعة قتلى و 18 جريحا.

وأوضح ممثل خدمات الطوارئ للوكالة، بأن حالة ثلاثة من المصابين تقدر، بأنها حرجة جدا: أحدهم في وحدة العناية المركزة، والآخران على طاولة العمليات.