قالت صحيفة روسية، في إشارة إلى حادث سقوط طائرة "إيل-20" في مياه البحر المتوسط عند شواطئ سوريا، إنه لا عذر للقوات الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن غارة الطيران الحربي الإسرائيلي هي التي تسببت في كارثة طائرة "إيل-20"، وهي طائرة الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الروسي.

ويُعتقد أن الطائرة سقطت بعدما أصابها أحد الصواريخ التي أطلقتها وسائط الدفاع الجوي السوري متصدية لغارة الطيران الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن الخبير يوري ليامين أن منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكية أسقطت بالخطأ إحدى مقاتلات سلاح الجو البريطاني خلال الحرب ضد العراق في عام 2003، وأشارت إلى أن حال طائرة "إيل-20" تختلف عن حال المقاتلة البريطانية، إذ أن قيادة الطيران الحربي الإسرائيلية كانت على علم مسبق بوجود الطائرة الروسية الأكبر حجما من طائرات "إف-16" الإسرائيلية المغيرة والتي يمكنها أن تجذب الصواريخ الاعتراضية.

ونبّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 18 سبتمبر/أيلول إلى أن عمليات القوات الجوية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لسيادة الدولة السورية.

وأفاد الناطق الرئاسي دميتري بيسكوف بأن الرئيس بوتين طالب بمنع عمليات من هذا النوع.

ووقع حادث سقوط طائرة الاستطلاع الروسية في ليل 17/18 سبتمبر عندما أغارت 4 طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" على منشآت سورية في محافظة اللاذقية.