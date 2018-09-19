روسيا تعلق على قمة الكوريتين الأخيرة

أعلن سفير روسيا المفوض لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعتبر القمة بين الكوريتين إيجابية للغاية، وأن التعاون بين البلدين والمصالحة والحوار بينهما سيؤدي إلى نزع فتيل التوترات وخلق جو من الثقة في شبه الجزيرة الكورية.

© AP Photo / Lee Jin-man الكوريتان تقرران وقف التدريب وتحليق الطائرات العسكرية على طول المنطقة العازلة

طوكيو — سبوتنيك . أوقال ماتسيغورا لوكالة "سبوتنيك": "نحن نقيم اللقاء بين رئيسي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية بشكل إيجابي للغاية. والمصالحة بين طرفي شبه الجزيرة الكورية هي بالضبط ما سيسهم في تخفيف حدة التوترات، وخلق جو من الثقة المتبادلة ومراعاة المصالح المتبادلة ، وبالتالي سيؤدي هذا إلى تخفيف التوتر العسكري".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن "تخفيف التوتر العسكري على حدودنا جيد جداً، ونحن نرحب بهذا الاجتماع ونتمنى بإخلاص وحرارة بأن يجد زملاؤنا الكوريون الجنوبيون والشماليون فرصة للاتفاق على برامج للتفاعل والتعاون".

ويذكر أن رئيس كوريا الجنوبية، وخلال زيارته إلى بيونغ يانغ التي تستغرق ثلاثة أيام سيجري مباحثات مع زعيم كوريا الشمالية، يبحث من خلالها تحسين العلاقات بين الطرفين، ونزع السلاح النووي، وتطوير الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، إضافة إلى تخفيف حدة التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية.

وكان مون جي إن، قد أعلن قبل توجهه إلى بيونغ يانغ، أن القمة المرتقبة بين الكوريتين ستكون ذات أهمية كبرى إذا استؤنف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع الحالي بين الزعيمين الكوريين هو الثالث هذا العام. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.