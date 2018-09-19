ضابط مخابرات إسرائيلي يكشف عن تداعيات سقوط الطائرة الروسية

كشف الخبير الإسرائيلي والرئيس السابق لقوات "ناتيف"، ياكوف كيدمي، لوكالة "سبوتنيك" أن إسرائيل أخطأت بالمكان والزمان من خلال تعريض المنطقة التي تسيطر عليها روسيا في سوريا إلى الخطر.

© Sputnik . Ramil Sitdikov هل جلبت إسرائيل الدب إلى كرمها... ردود فعل الصحف الإسرائيلية على حادث الطائرة الروسية

وقال الخبير ياكوف: "لا أعلم بصراحة إن كانت المقاتلات الإسرائيلية استعملت الطائرة الروسية "إيل-2" كغطاء لها خلال توجيهها ضربات لأهداف في سوريا".

وتابع قائلا: "سقوط الطائرة الروسية خلال ضرب المقاتلات الإسرائيلية لأهداف سورية هي حقيقة ثابتة لا جدال فيها، لكن الأهم من كل ذلك هو القرار الإسرائيلي بتوجيه الضربات لأهداف قريبة من القواعد الجيش الروسي، حيث لم تأخذ إسرائيل بالاعتبار وجود قوات روسية في المنطقة المحيطة للقواعد الروسية، وهذه خطوة غير مسؤولة على الإطلاق من الجانب الإسرائيلي".

وأشار الخبير الإسرائيلي إلى أن التفاهم الروسي الإسرائيلي القائم حول إمكانية القوات الجوية الإسرائيلية توجيه ضربات لأهداف إيرانية في سوريا أصبح مهددا، ويمكن أن يتم إلغاؤه، وذلك بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية ومقتل حوالي 15 عسكريا من الجيش الروسي.

واعتبر ياكوف أن التعاطي غير المسؤول من إسرائيل قد يؤدي إلى إغلاق المجال الجوي السوري كليا أو جزئيا عن إسرائيل.

وختم قائلا: "إسرائيل تصرفت بشكل غير مهني وغير مسؤول وروسيا ستراجع حساباتها من جديد في المنطقة".