بوتين يطلع ميركل على الاتفاقيات الروسية - التركية حول إدلب السورية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر، تطرقا خلالها للحديث عن التسوية السورية.

وجاء في بيان الكرملين "تمت مناقشة مسألة التسوية السورية. وقد تحدث الرئيس الروسي عن الاتفاقيات الروسية التركيا حول استقرار الوضع في منطقة التخفيض في إدلب، التي تم التوصل إليها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، يوم 17 أيلول/سبتمبر".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich بوتين: الصفقات السرية في السياسة العالمية لن توفر الأمن العالمي

كما أكد الجانبان على العزم في مواصلة الإسهام في تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك ضمن إطار صيغة نورماندي.

وأعرب الرئيس بوتين عن قلقه إزاء الأوضاع المترتبة على مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو.

وذكر البيان أن بوتين وميركل بحثا إمكانيات التغلب على التوجهات السلبية في الأسواق المالية.

واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.