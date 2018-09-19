بوتين يطلع ميركل على الاتفاقيات الروسية - التركية حول إدلب السورية

وجاء في بيان الكرملين "تمت مناقشة مسألة التسوية السورية. وقد تحدث الرئيس الروسي عن الاتفاقيات الروسية التركيا حول استقرار الوضع في منطقة التخفيض في إدلب، التي تم التوصل إليها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي، يوم 17 أيلول/سبتمبر".
وأعرب الرئيس بوتين عن قلقه إزاء الأوضاع المترتبة على مقتل رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية ألكسندر زاخارتشينكو.
وذكر البيان أن بوتين وميركل بحثا إمكانيات التغلب على التوجهات السلبية في الأسواق المالية.
واتفق الجانبان على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)