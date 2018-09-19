تحطم مقاتلة اعتراضية "ميغ-31" وسط روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ - 31" تحطمت في مقاطعة نيجني نوفغورود، فيما تمكن الطياران من القفز منها وهم على قيد الحياة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich شويغو لليبرمان: إسرائيل مسؤولة عن تحطم الطائرة الروسية في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "عند حوالي الساعة 15:30 من يوم 19 أيلول/ سبتمبر خلال تنفيذ طلعة تدريبية من أحد المطارات العسكرية لمقاطعة نيجني نوفغورود، تحطمت مقاتلة ميغ —31 تابعة لمركز تدريب الطيارين، وقد تمكن الطياران من النجاة عن طريق قذف مقعد الطيار مباشرة ".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان بهذا الشأن: "قام الطياران بتنفيذ هذه الطلعة بدون وحدة نارية على متن طائرتهما بالإضافة أن الطائرة سقطت في مكان مهجور ودون التسبب بأضرار على الأرض. ووفقا للمعلومات الأولية يعود السبب في هذه الكارثة الجوية إلي عطل تقني."

وقامت فرق البحث والإنقاذ على الفور بإجلاء الطيارين من مكان الحادث حيث لا يهدد حياتهما شيء، بينما بدأت اللجنة التابعة لوزارة الدفاع الروسية التحقيق في أسباب الحادث.