بوتين: الأسلحة الحديثة التي تدخل في تسليح الجيش تتفوق على نظائرها الأجنبية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة الحديثة التي ستدخل الخدمة في تسليح الجيش الروسي نتيجة تنفيذ البرنامج الحكومي، تتفوق على نظائرها الأجنبية، لكن يجب منذ اليوم التفكير في أنواع جديدة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich بوتين: الصفقات السرية في السياسة العالمية لن توفر الأمن العالمي

موسكو — سبوتنيك . قال بوتين خلال اجتماع لجنة الصناعات العسكرية : "سؤال هام رئيسي في أجندتنا هو تحديد بداية تشكيل برنامج حكومي جديد واعد للتسليح. لقد بدأنا هذا العام بتنفيذ البرنامج الحالي وهو محسوب لدينا حتى عام 2027. وهو يأخذ في الاعتبار الاتجاهات الحالية في تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية في العالم وكذلك تجربة الاستخدام القتالي للأسلحة الروسية من قبل الجمهورية العربية السورية. ونتيجة تنفيذ البرنامج يجب أن تحصل القوات على أسلحة جديدة حديثة، تتفوق على نظائرها الأجنبية من حيث المواصفات التكتيكية التقنية".

وأضاف: "يجب التقدم للأمام والبدء اليوم بالتخطيط لتصميم وإنتاج أسلحة واعدة مستقبلا، والتي ستحدد الشكل العام للقوات المسلحة الروسية على المستوى البعيد، للعقود القادمة".

وكان بوتين قد أعلن، في 1 آذار/ مارس الماضي، في رسالة إلى الجمعية الفدرالية، أنه تم إنشاء نظام "أفانغارد"، القادر على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي والعابر للقارات، بسرعة تفوق سرعة الصوت تتجاوز الرقم ماخ بأكثر من 20 مرة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث بوتين عن أسلحة ليزر جديدة، وغواصة نووية ذاتية القيادة تعمل تحت الماء، وصاروخ باليستي جديد عابر للقارات.