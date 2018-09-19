بوتين يطلق النار من بندقية قنص ويصيب الهدف عدة مرات (فيديو)

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معرضا لأسلحة القنص في مركز لإطلاق النار التابع لشركة "كلاشنيكوف" في حديقة "باتريوت" في ضواحي موسكو، وأطلق النار من بندقية قنص.

وشاهد الرئيس الروسي عرضا مصورا عن افتتاح المركز فضلاً عن المبادئ والأساليب الجديدة التي سوف تتبعها شركة "كلاشنيكوف". وأظهر المتخصصون في مركز الرماية لبوتين عينتين تجريبيتين من البنادق.

وبعد أن قام بوتين بالاطلاع على البنادق، قام بإطلاق النار من قناصة "سي في تش-308" على هدف يبعد 600 متر وأصابه عدة مرات.

Короткометражка "Выстрел. Случай в "Патриоте"

В ролях: снайпер — В.Путин, винтовка Чукавина — новейшая самозарядная СВЧ «Калашникова» pic.twitter.com/ihcprZKmzb — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 19, 2018

كما تم عرض مجمع "ستينا" المخصص لقوات مكافحة الشغب، ومدرعة "أستيس" مع وحدة قتالية، وسيارات تعمل على الطاقة الكهربائية ودراجات كهربائية، والعديد من الآليات الأخرى، بالإضافة إلى مخطط الطائرة دون طيار "زالا" وسفن لأغراض مختلفة.