زاخاروفا: تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أدت إلى كوارث عالمية

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، "إن تصرفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال العقود الأخيرة أدت إلى كوارث عالمية".