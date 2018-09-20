تحضيرات لقاء وزير الخارجية الروسي ونظيره الياباني جارية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أنه تجري حاليا التحضيرات لاجتماع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره الياباني، تارو كونو، على هامش الجمعية العامية للأمم المتحدة.

© Sputnik . Natalia Seliverstova اليابان والولايات المتحدة تناقشان زيارة وزير الدفاع الياباني إلى روسيا

موسكو- سبوتنيك . وقالت زاخاروفا ردا على سؤال حول احتمال لقاء وزير الخارجية الروسي بنظيره الياباني: "نعم يتم التحضير لعدد كبير من اللقاءات، بما فيها لقاء وزير الخارجية الياباني".

واقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال منتدى الشرق الاقتصادي، على اليابان، إبرام معاهدة سلام قبل نهاية العام بدون شروط مسبقة، داعيا في الوقت ذاته إلى تضمين الوثيقة إشارة إلى رغبة موسكو وطوكيو، في تسوية النزاعات حول القضايا الإقليمية.