السفارة الروسية في تل أبيب: عمليات إسرائيل في سوريا غير مسؤولة

وأضافت السفارة في بيانها أن "روسيا ستقوم باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل إبعاد ومواجهة أي تهديدات تستهدف قواتها التي تحارب التنظيمات المسلحة والإرهاب".
بيان السفارة الروسية جاء تعقيبا على إسقاط الطائرة الروسية، يوم الاثنين الماضي، قبالة السواحل السورية خلال غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منشآت عسكرية في اللاذقية.
وغادر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أميكام نوركين، تل أبيب متوجها إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يضم رئيس شعبة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي إيرز ميزال، وضباط آخرون من شعبة الاستخبارات والقوات الجوية والعمليات.
وسيقدم نوركين للمسؤولين الروس استعراضا استخباراتيا حول تسلسل الأحداث التي قادت إلى إسقاط الطائرة الروسية كما سيستعرض نتائج تحقيق أولي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي حول مجريات الأحداث.
وسيطلع نوركين، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، المسؤولين الروس على معلومات استخباراتية بحوزة إسرائيل خصوص التموضع العسكري الإيراني على الأراضي السورية، ومحاولة إيران تسليح تنظيم "حزب الله" بأسلحة حديثة ومتطورة.
Moscow views as irresponsible and unfriendly actions of Israeli Air Force,which exposed Russian Il-20 aircraft to danger and lead to death of 15 servicemen.Russia would take all necessary measures to eliminate threat to life and security of our military fighting against terrorism pic.twitter.com/aEgFQhikIk— Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) 20 сентября 2018 г.
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