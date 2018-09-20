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12:39 20 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مدينة تل أبيب

    السفارة الروسية في تل أبيب: عمليات إسرائيل في سوريا غير مسؤولة

    © Sputnik . I. Nosov
    روسيا
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    الموضوع:
    إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا (44)
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    استنكرت السفارة الروسية في تل أبيب، الأعمال الإسرائيلية غير المسؤولة في سوريا، والتي أدت إلى مصرع 15 جندياً روسياً.

    الطائرة الروسية إيل-20
    © Sputnik . Alexander Rybalchenko
    قائد القوات الجوية الإسرائيلية يصل إلى موسكو حاملا بيانات تحطم الطائرة الروسية
    القدس — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان لها، اليوم الخميس: "موسكو تعتبر عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في سوريا غير مسؤولة، والتي عرضت طائرة من طراز "إيليوشين-20" للخطر، ما أدى ذلك إلى مقتل 15 جنديا روسيا".

    وأضافت السفارة في بيانها أن "روسيا ستقوم باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة من أجل إبعاد ومواجهة أي تهديدات تستهدف قواتها التي تحارب التنظيمات المسلحة والإرهاب".

    بيان السفارة الروسية جاء تعقيبا على إسقاط الطائرة الروسية، يوم الاثنين الماضي، قبالة السواحل السورية خلال غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على منشآت عسكرية في اللاذقية.

    وغادر قائد سلاح الجو الإسرائيلي، أميكام نوركين، تل أبيب متوجها إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يضم رئيس شعبة العلاقات الخارجية في الجيش الإسرائيلي إيرز ميزال، وضباط آخرون من شعبة الاستخبارات والقوات الجوية والعمليات.

    وسيقدم نوركين للمسؤولين الروس استعراضا استخباراتيا حول تسلسل الأحداث التي قادت إلى إسقاط الطائرة الروسية كما سيستعرض نتائج تحقيق أولي أجراه سلاح الجو الإسرائيلي حول مجريات الأحداث.

    وسيطلع نوركين، بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، المسؤولين الروس على معلومات استخباراتية بحوزة إسرائيل خصوص التموضع العسكري الإيراني على الأراضي السورية، ومحاولة إيران تسليح تنظيم "حزب الله" بأسلحة حديثة ومتطورة.

     

    الموضوع:
    إسقاط الطائرة "إيل-20" الروسية في سوريا (44)

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    الكلمات الدلالية:
    السفارة الروسية في تل أبيب, إسرائيل, روسيا
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