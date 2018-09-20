ضحايا حادث طائرة "إيل-20": أراد أن يكون عسكريا وتعلم اللغة العربية

وأفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" بأن أليكسي أرزومانوف، وهو أحد قتلى حادث طائرة "إيل-20"، عمل مترجما عسكريا.

وولد أليكسي (27 عاما) في موسكو.

وامتثالا لرغبة أبيه الذي تمنى أن يكون ابنه عسكرياً انتسب أليكسي إلى الجامعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية حيث تعلم اللغة العربية.

وعندما أرسلت وزارة الدفاع الروسية قوات تابعة لها إلى سوريا لتساعد القوات المسلحة السورية في محاربة الإرهاب ذهب أليكسي أيضا إلى هذا البلد.

وطار أليكسي على طائرة "إيل-20" العائدة إلى قاعدة حميميم الجوية والتي قُطع الاتصال بها عند الساعة الثالثة والعشرين بتوقيت موسكو في 17 سبتمبر/أيلول عندما أغارت 4 طائرات إسرائيلية من طراز "إف-14" على منشآت سورية في منطقة اللاذقية.

وأصيبت طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع، أثناء الغارة الإسرائيلية، وسقطت في مياه البحر المتوسط. وقتل 15 شخصا من العسكريين الروس كانوا على متنها.