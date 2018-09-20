بالفيديو... النساء يحاصرن بوتين خلال المنتدى الأوراسي

أقيم المنتدى النسائي الأوراسي، اليوم الخميس 20 سبتمبر/أيلول، في مدينة سان بطرسبورغ في روسيا، حيث قامت النساء بمحاصرة الرئيس الروسي لالتقاط صورة بعد إلقاء كلمته.

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وتوجه الرئيس الروسي ، بعد الخطاب، بدعوة من رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، من المنصة إلى القاعة لتصوير صورة جماعية مع المشاركين في المنتدى، ومع ذلك، فإن النساء لم يرغبن في إخلاء سبيل الرئيس، فالجميع أراد أن يتصور معه شخصيا.

وطالت جلسة التقاط الصور العشوائية على رغم من الدعوات المتكررة والملحة من قبل منظمي المشاركين في المنتدى العودة إلى مقاعدهم.

ولم تعد النساء على الفور إلى مقاعدهن بعد مغادرة الرئيس، وقمن إظهار الصور التي التقطنها مع بوتين إلى بعضهن، وفقط ماتفيينكو تمكنت تهدئة المشاركات، حيث نادتهن "صديقاتي الأعزاء" دعونا نواصل عمل المنتدى.

Участниц женского форума не смогли оторвать от Путина. Они плотно обступили президента и долго не хотели его отпускать. Модератор форума по-русски и по-английски отчаянно умолял их занять свои места pic.twitter.com/YClG1IDm9u — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 20, 2018

وأعلن الرئيس الروسي، خلال المنتدى، أن العلاقة تجاه المرأة في روسيا علاقة خاصة وعاطفية ومؤثرة.

وقال بوتين خلال المنتدى النسائي الأوراسي: "حماية الأمومة والطفولة ودعم المرأة يحظى في روسيا باهتمام خاص. والعلاقة تجاه المرأة لدينا، في بلدنا، لن أتردد إذا قلت، بأنها علاقة خاصة مؤثرة، عاطفية وصادقة".

وافتتح المنتدى، اليوم الخميس، بجلسة عامة، وبموضوع "النساء من أجل الأمن العالمي والتنمية المستدامة". وتشارك في المنتدى أكثر من 117 دولة، بما في ذلك برلمانيات وممثلو سلطات تنفيذية، ومنظمات دولية، ودوائر أعمال، ومن المجتمع العلمي ومنظمات اجتماعية ورؤساء مشاريع خيرية، وشخصيات رسمية من الحركة النسائية الدولية.