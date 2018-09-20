الخارجية الروسية: معلومات بتزويد "النصرة" للتشكيلات المسلحة في سوريا بالأسلحة الكيميائية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 20 أيلول/سبتمبر، عن استمرار الإعداد للاستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، مشيرة إلى أن "جبهة النصرة" تزود التشكيلات المسلحة في سوريا بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك السارين.