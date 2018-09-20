الخارجية الروسية: سيتم نشر معلومات جديدة حول حادث تحطم الطائرة الروسية في سوريا قريبا

قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إنه من المتوقع نشر معلومات جديدة حول حادث تحطم الطائرة الروسية "إيل -20" في سوريا قريبا.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي "من المتوقع نشر معلومات جديدة في أقرب وقت. حيث سيجيبوا على العديد من الأسئلة المتعلقة بكارثة تحطم الطائرة الروسية في سوريا وتورط طياري سلاح الجو الإسرائيلي".

© Sputnik . Alexander Tarasenkov الخارجية الروسية: الطيارون الإسرائيليون تصرفوا بدون مهنية في حادث تحطم "إيل-20"

كما أنها أعربت عن تعازيها الحارة لأقارب وأصدقاء العسكريين الذين فقدوا حياتهم إزاء الحادثة، وذلك نيابة عن وزارة الخارجية الروسية.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيل- 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفا بأن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".