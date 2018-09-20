قائد سلاح الجو الإسرائيلي يصل إلى موسكو لبحث قضية إسقاط الطائرة الروسية

وفي إجابة عن سؤال حول إذا بدأت زيارته إلى موسكو، قال ممثل الجيش الإسرائيلي "أجل".

واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إرسال قائد الجو الإسرائيلي إلى موسكو حاملا معلومات إسرائيلية، التي يمكن أن تكون مطلوبة لتحدد ظروف إسقاط الطائرة الروسية.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/ سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيل- 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفا بأن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات. ورغم ذلك، نفذ الإسرائيليون هذا الاستفزاز عمداً. وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.