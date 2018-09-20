بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي تعزيز أمن العسكريين في سوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي مسائل أمن العسكريين الروس في سوريا بعد كارثة طائرة "إيل- 20".

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين "الأجندة تضمنت موضوع تعزيز أمن العسكريين الروس في سوريا بعد كارثة "إيل— 20".

© AP Photo / David Cohen جنرال إسرائيلي: حادثة الطائرة الروسية خطيرة وستؤثر على إسرائيل

كما أشار بيسكوف إلى أنه "تم تبادل وجهات النظر بشأن نتائج الانتخابات الروسية التي جرت يوم 9 أيلول/ سبتمبر".

كما ذكر أن المشاركين في اللقاء "بحثوا التعاون الروسي مع بيلاروس ضمن إطار التحضير لاجتماع بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو يوم الجمعة في سوتشي".

وأختتم بيسكوف قائلا "كما تم بحث القضايا الحالية المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا".

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنه يوم 17 أيلول/ سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "إيل- 20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام أربع طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".