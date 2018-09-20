روسيا تقترح من جديد عقد لقاء في موسكو بين عباس ونتنياهو

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن موسكو تقترح من جديد عقد لقاء بين زعيمي إسرائيل وفلسطين.

موسكو — سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "مبادرتنا بتنظيم اجتماع شخصي للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو تبقى قائمة".

© Sputnik . Sergei Guneev موقع عبري: مواقف عباس قد تجلب حربا بين إسرائيل وغزة

وأضاف نيبينزيا "ضروري جداً تخطي الاتجاه الحالي المتعلق بالقرارات الانفرادية… الحديث يدور حول وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، والخطاب الاستفزازي والعنف من كلا الجانبين".

وأشار المندوب إلى أنه يجب عدم نسيان قضايا المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مؤكداً أن "حقيقة تقديم المساعدة المكثفة للقطاع يجب أن ترتبط بمهمة استعادة وحدة الصف الفلسطيني".

وأختتم نيبينزيا كلامة بهذا الصدد قائلاً إن التعاون بين رام الله وتل أبيب "ينبغي أن يركز على تجديد التعاون الدولي بروح المشاركة الروسية الأمريكية، وكذلك على عملية مدريد التي نتج عنها بطبيعة الحال تشكيل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط — الأكثر فعالية في رأينا، والتي وافق عليها مجلس الأمن".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في الخامس من الشهر الجاري، أن اقتراح روسيا لعقد لقاء في موسكو بين زعيمي إسرائيل وفلسطين مازال قائما.

وكانت القيادة الروسية قد اقترحت عام 2016 عقد لقاء في روسيا بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتسهيل استئناف محادثات السلام بعد سنوات من القطيعة.