سفير روسيا يشكر الأمريكيين الذين شاركوا روسيا الحزن بضحايا طائرة "إيل- 20"

شكر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم الجمعة، الأمريكيين، الذين شاركوا الروس الحزن على خلفية إسقاط الطائرة "ايل 20" فوق البحر الأبيض المتوسط.

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت السفارة عن أنطونوف، قوله: "نود أن نشكر جميع الأمريكيين، الذين شاركونا الحزن لخسارة الطائرة "ايل 20" مع الجنود الروس في سوريا يوم 17 أيلول/سبتمبر، لقد قدموا حياتهم دفاعا عن العالم من الإرهاب".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت أنها في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقدت الاتصال بطائرة "ايليوشين-20" الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة أن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع "إف-16" بضرب مواقع سورية في اللاذقية، وعملية إطلاق الصواريخ من على الفرقاطة الفرنسية "أوفرين".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن إسرائيل لم تبلغ قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا عن عمليتها المخطط لها في منطقة اللاذقية، وأنه تم استلام إشعار عبر "الخط الساخن" قبل أقل من دقيقة واحدة من الهجوم، الأمر الذي لم يسمح بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة، وأنه من غير الممكن لوسائل مراقبة الطيران الإسرائيلية وطياري "إف-16" عدم رؤية الطائرة الروسية، حيث إنها اتجهت للهبوط من ارتفاع 5 كيلومترات. وقيمت الدفاع الروسية الحادث على أنه عمل عدواني ويحتفظ الجانب الروسي بحق الرد.

هذا وقد كان من جانب واشنطن الرسمية، الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، أول المعزين، ثم أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو، عن حزنه، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحادث بأنه "محزن".