انتشال أجهزة الاستخبار من "إيل-20" بواسطة سفينة سرية

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن سفينة من فئة "سيليغير" توجهت إلى موقع غرق حطام طائرة "إيل-20" في مهمة انتشال أجهزة سرية منها.
وتحتوي سفينة "سيليغير" على غواصات "سوبر غنوم" و"إر تي-2500" التي يمكنها أن تغوص في مياه البحر لمسافة 2.5 ألف متر، وهي غواصات خالية من طاقم بشري ويتم التحكم فيها عن بعد.
وقالت الصحيفة إن الضرورة تستوجب الاستعانة بما تحمله سفينة "سيليغير"، وهي سفينة تابعة لما يسمى بالأسطول السري، من معدات لأن حطام طائرة "إيل-20" يكمن في موقع عميق في مياه البحر في حين لا يجوز أن يستحوذ العدو المحتمل على الأجهزة السرية التي كانت على متن الطائرة المنكوبة.
ووقع حادث سقوط طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع، عندما أطلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صواريخ على أهداف في الأراضي السورية في منطقة اللاذقية.
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