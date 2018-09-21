انتشال أجهزة الاستخبار من "إيل-20" بواسطة سفينة سرية

من المقرر أن تصل سفينة متخصصة إلى موقع حادث طائرة "إيل-20" في شرق البحر المتوسط في 21 سبتمبر/أيلول.

وقالت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إن سفينة من فئة "سيليغير" توجهت إلى موقع غرق حطام طائرة "إيل-20" في مهمة انتشال أجهزة سرية منها.

وتحتوي سفينة "سيليغير" على غواصات "سوبر غنوم" و"إر تي-2500" التي يمكنها أن تغوص في مياه البحر لمسافة 2.5 ألف متر، وهي غواصات خالية من طاقم بشري ويتم التحكم فيها عن بعد.

© Sputnik . Alexander Tarasenkov طائرة "إيل-20" الروسية

وقالت الصحيفة إن الضرورة تستوجب الاستعانة بما تحمله سفينة "سيليغير"، وهي سفينة تابعة لما يسمى بالأسطول السري، من معدات لأن حطام طائرة "إيل-20" يكمن في موقع عميق في مياه البحر في حين لا يجوز أن يستحوذ العدو المحتمل على الأجهزة السرية التي كانت على متن الطائرة المنكوبة.

ووقع حادث سقوط طائرة "إيل-20"، وهي طائرة استطلاع، عندما أطلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي صواريخ على أهداف في الأراضي السورية في منطقة اللاذقية.